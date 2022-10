Grüne gegen Gebührenerhöhung

Bensheim. In ihrer Fraktionssitzung am heutigen Dienstag (1.) sprechen die Grünen über die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag. Die Gebühren der Bibliothek sollen – wie berichtet – erhöht werden. Es handele sich um eine minimale Anpassung mit geringen Einnahmen für die Stadt, die gleichermaßen schwerwiegende Effekte auf der Seite der Nutzer auslöst. Wenige Euro Erhöhung können beispielsweise bei Familien mit niedrigen Einkommen dazu führen, dass die Nutzung der Einrichtung komplett eingespart werden muss.

„Deswegen lehnen wir die Erhöhung der Nutzungsentgelte für die Stadtbibliothek und die Anhebung der Gebühr für Schulen und Vereine im Parktheater ab“, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzender Jochen Kredel.

Auf der Tagesordnung stehen weiterhin ein Antrag der Grünen zum Radverkehr in der Rheinstraße sowie der Tagesordnungspunkt zur Nachfolge von Stadtrat Oyan. Die unbesetzte Stelle soll laut Meinung der Grünen schnellstmöglich neu besetzt werden.

Bei Interesse an der Teilnahme wird um Anmeldung unterm.mueller@gruene-bensheim.de gebeten, um die Zugangsdaten zum Konferenztool zu übermitteln. red