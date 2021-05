Grüne für mehr Naturwald

Bensheim. Trockenheit, Hitze und Stürme haben vielerorts kahle Flächen hinterlassen. Der Wald ist sehr bedeutend, als Lebensraum, für das Klima und als Wasserspeicher. Am Dienstag (18.) ist er Thema der Fraktionssitzung der Grünen. „Ziel ist es, einen standortgerechten Stadtwald zu erreichen, der dem Klimawandel standhält und gleichzeitig die Artenvielfalt sichert“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier,

AdUnit urban-intext1

Die Grünen haben gemeinsam mit BfB und FWG einen Antrag für die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag gestellt, um zu prüfen, ob zehn Prozent des Waldes der Stadt Bensheim aus der Bewirtschaftung genommen werden können. Der Wald bleibt sich dort selbst überlassen, so dass eine natürliche Verjüngung entsteht. Gleichzeitig bildet der Naturwald eine geschützte Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen und hilft somit beim Erhalt der Artenvielfalt. „Von den 850 Hektar Bensheimer Stadtwald haben wir in den vergangenen Jahren bereits 20 Hektar aus der Nutzung genommen und als Naturwald ausgewiesen. Jetzt wollen wir prüfen lassen, ob sich weitere, zusammenhängende Flächen eignen und ob das neue hessische Förderprogramm zum Wiederaufbau des Waldes genutzt werden kann“, betont Moritz Müller, Co-Fraktionsvorsitzender.

Weiterhin wird die Stadtverordnetenversammlung vorbereitet. Die Grünen hoffen, dass es auf Basis der Verwaltungsvorlage „Nächste Schritte zur Durchführung eines städtebaulichen Ideenwettbewerb am Marktplatz“ gelingt, mit allen Akteuren und einem neuen Versuch der Bürgerbeteiligung zu Ergebnissen zu kommen, die dann auch zeitnah umgesetzt werden.

Gäste können morgen ab 20 Uhr an der Videokonferenz teilnehmen. Moritz Müller bittet um eine kurze Mitteilung an m.mueller@gruene-bensheim.de, um die Zugangsdaten übermitteln zu können. red

AdUnit urban-intext2