Grüne für Erhalt der Skateranlage

Bensheim. Die Skateranlage ist nicht mehr benutzbar. Sie hat Schäden, die vor einer Öffnung erst beseitigt werden müssen. Die Grünen haben zu den Haushaltsberatungen beantragt, die Mittel für eine Erneuerung der Anlage bereitzustellen.

„Wir wollen eine dauerhafte Lösung am bisherigen etablierten Standort beim Weiherhausstadion und bedauern es, dass unser Antrag im Haupt- und Finanzausschuss von der neuen Mehrheit abgelehnt wurde“, so Fraktionschefin Doris Sterzelmaier.

Es zeichnet sich ab, dass die Anlage auf absehbare Zeit geschlossen bleibt. „Eine Verlagerung der Anlage, um für Autos mehr Parkplätze zu schaffen, wäre ein falsches Signal an die Jugend“, betont Jochen Kredel stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Die Grünen sprechen in ihrer Fraktionssitzung am Dienstag (13.) über den Haushalt und über den umstrittenen Stellenplan. Weiterhin wird das Sommerprogramm besprochen. Dabei werden Organisationen besucht, über deren Arbeit sich die Grünen informierenwollen.

An der Fraktionsarbeit Interessierte können Fragen oder Anmerkungen an die Fraktion auf digitalem Wege, per E-Mail richten: www.gruene-bensheim.de. red

