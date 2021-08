Grüne fragen bei Hochwasserschutz nach

Bensheim. Wenn ein Bach zur Flut wird – was dann? Und wie kann diesem Szenario vorgebeugt werden? Auch Bensheimer Bäche können über die Ufer treten. Daher fragen die Grünen, ob Bensheim auf solche extremen Wetterereignisse mit Starkregen vorbereitet ist: Die Fraktion hat eine Anfrage an den Magistrat gestellt, in der nach den Schutzräumen der Siedlungsflächen entlang von Meerbach, Lauter und Mühlbach bei extremen Niederschlägen gefragt wird.

Eine weitere Frage lautet, welche Retentionsräume bisher vorgesehen sind und ob es mehr oder auch weitere Renaturierungsmaßnahmen braucht, um den Gewässern mehr Raum zu geben und die Fließgeschwindigkeit zu verringern.

„Wir stellen uns auch die Frage, wie mit zukünftigen Bauprojekten, zum Beispiel der Thermoplastik direkt an der Lauter, umgegangen wird und ob in diesen Überschwemmungsbereich überhaupt noch gebaut werden soll“, so Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Zur ersten Fraktionssitzung nach der Sommerpause, bei der es um aktuelle Themen in Bensheim geht, treffen sich die Grünen am Dienstag (31.) um 19 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof, Bahnhofstraße.

Wegen der Corona-Pandamie und des eingeschränkten Platzangebotes bitten die Grünen mögliche Gäste um vorherige Anmeldung bei Moritz Müller per Mail an m.mueller@gruene-bensheim.de, heißt es abschließend. red

