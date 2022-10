Grüne fordern Oyan-Nachfolge

Bensheim. Am Montag wurde Adil Oyan – wie berichtet – zum Ersten Kreisbeigeordneten in Groß Gerau gewählt. Diese Aufgabe übernimmt er mit sofortiger Wirkung und ist damit nicht mehr Stadtrat in Bensheim. Er habe in seinen elf Jahren in Bensheim die Aufgabenfelder Finanzen, Integration sowie Natur und Klimaschutz wesentlich mitgeprägt, schreiben die Grünen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Schmerzhafte Lücke“

Die Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmeier meint: „Wir gratulieren zum neuen Amt und wünschen ihm Glück und Erfolg. Die Lücke, die er in seinen Aufgabengebieten hinterlässt, schmerzt. Wir sind ihm für die geleistete Arbeit sehr dankbar, insbesondere angesichts der Herausforderungen, die zu meistern waren.“

Die Bensheim Grünen sehen die Notwendigkeit einer Neubesetzung in den zentralen Aufgabengebieten, die Adil Oyan seither wahrgenommen hat.

„Über den Schatten springen“

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bergstraße Bensheimer Stadtrat Adil Oyan zum Kreisbeigeordneten in Groß-Gerau gewählt Mehr erfahren Bensheim Naturschutz und Wasserwerk-Besuch Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommunalpolitik Bensheimer Grüne sprechen über Umweltschutz-Projekte Mehr erfahren

Michael Krapp, Vorstand der Bensheimer Grünen, sagte dazu: „Zentrale Aufgaben wie Finanzen, Klimaschutz und Integration gehören von oberster Stelle im Rathaus gesteuert. Von daher ist mir nicht verständlich, wie das die Bürgermeisterin und die Erste Stadträtin zum Wohl der Stadt noch leisten können. In den kommenden Jahren stehen inhaltlich als auch bei den handelnden Personen massive Umbrüche an. Diese lassen die Sicherung einer personellen Kontinuität unabdingbar erscheinen. Ich fordere die Koalition auf, über ihren dogmatischen Schatten zu springen und eine tragfähige Lösung für Bensheim zu finden.“

Die seither bekanntgeworden Lösungsvorstellungen der Koalition sind aus Sicht der Grünen zu Nachteil der Stadt Bensheim, heißt es abschließend. red