Bensheim. Bensheim ist die Stadt der Schulen, Bensheim tut viel für Kinder und Familien – und ist zu recht stolz darauf. Aber ist Bensheim auch eine fahrradfreundliche Stadt? Die Bensheimer Grünen sehen auf dem Weg hin zu einem lückenlosen Radnetz und zu mehr Sicherheit noch erheblichen Handlungsbedarf. Ihre Kernforderung lauten: Tempo 30 in der ganzen Innenstadt und Fußverkehr vor Radverkehr und vor Autoverkehr.

Um aufzuzeigen, wo es hapert, wo Entschärfungen vorgenommen werden müssen und Radwege im Nirgendwo enden, an welchen Stellen es aus unterschiedlichen Gründen gefährlich oder zu Unfällen gekommen ist, welche Mängel und Schwachstellen es gibt, wo Konfliktsituationen mit Autofahrern und Begegnungen mit Fußgängern unvermeidlich sind („hier müssen sich beide arrangieren“), hatten die Grünen am Samstag zu einer Fahrraddemonstration rund um die Innenstadt, beginnend am Bahnhof, eingeladen.

Um die 60 Teilnehmer folgten der etwa einstündigen Route bei frischen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein über die Straße Am Rinnentor, durch die Gerbergasse bis zur Rodensteinstraße, zum Kaufhaus Ganz, über die Platanenallee zur Nibelungenstraße, den Ritterplatz zurück zum Bahnhof und weiter zum Marktplatz. Sämtliche Radler, darunter auch Mitglieder des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub), trugen Schutzmasken, einige besonders Kreative hatten Schwimmnudeln als Abstandshalter auf die Gepäckträger geschnallt.

Hauptredner Hanns-Christian Wüstner zeigte bei der Abschlusskundgebung nur einige von einer Vielzahl kritischer Punkte im innerstädtischen Radwegenetz auf, die in der nächsten Wahlperiode des Stadtparlaments angepackt und behoben werden sollten. Auch und gerade ungeübte, junge und ältere Fahrer müssten sicher, zügig und barrierefrei an ihr Ziel kommen.

Als einen von mehreren Gefahrenpunkten für Fahrradfahrer nahmen die Demo-Teilenehmer zu Beginn den Bahnhofsvorplatz ins Visier, an dem sie an etlichen Stellen Verbesserungspotential ausmachten, so beispielsweise die Kreuzung des Fußgängerausgangs des Bahnhofs in die Bahnhofstraße und der Radwegverbindung vom Nordwesten (Schwimmbad) auf die Rampe der Brücke über die Schwanheimer Straße nach Süden.

Als gefährlich eingestuft wurde zudem die Querung an der Ampel über die B 3 an der Schwanheimer Straße zur Innenstadt und der Übergang vom Bahnhof zum Rinnentor/Ecke Schwanheimer Straße/B 3. Dort, so der verkehrspolitische Sprecher der Grünen Hanns-Christian Wüstner, komme es zu kritischen Situationen zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern, da eine separate Aufstellungsfläche fehle und Radfahrer oftmals in Missachtung der zwei Rotphasen die gesamte Kreuzung in einem Rutsch querten.

Wichtigste Achse fehlt

In Augenschein genommen wurde des Weiteren, die „sehr enge“ Querung der Fußgängerzone beim Gasthaus Ochsen/Mittelbrücke/Kaufhaus Ganz und das „Fahrradverbot auf der wichtigsten West-Ost-Achse in Bensheim“.

Da es in Fußgängerzonen aus rechtlichen Gründen kein Radweg geben darf, musste selbiger in der Gerbergasse bekanntlich erst kürzlich dran glauben, Piktogramme mussten entfernt werden – was zu einer eindeutigen Verschlechterung und Verunsicherung im Begegnungsverkehr zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern geführt habe. Für eine regelkonforme Lösung sei das Stadtparlament gefragt. Ein entsprechender Antrag sei gestellt.

Nächster Halt der Fahrraddemo war die Ausfahrt Parkhaus Süd, an der es bereits zu Beinahe-Unfällen gekommen sei. „Fahrradfahrer müssen, wenn sie sich korrekt verhalten, Fußgänger behindern“, so Wüst. Außerdem behinderten Laternenpfahl und Barriere den Zugang zum Fußgängerüberweg. Für gefährlich befunden wurde ebenfalls der enge Bereich Nibelungenstraße/ehemalige Synagoge. Dort könnten ganztags Tempo 30 und ein Radfahrstreifen – ebenso wie vom Ritterplatz nördlich in die Darmstädter Straße bis zum Beginn des Fahrradwegs – Abhilfe schaffen.

Die Öffnung der Fußgängerzone für Fahrradfahrer im Schrittverkehr im Bereich Hospitalbrunnen/Hauptstraße halten die Grünen ebenfalls für machbar. Verbesserungspotential sah Wüstner weiter am Ritterplatz zum Ein-/Ausgang der Fußgängerzone. Ein Fahrstreifen nur für Fahrräder könne das Gefahrenpotenzial in der Rodensteinstraße vom Ritterplatz zum Bahnhof und umgekehrt erheblich entschärfen.

Parkende Autos ein Problem

Der Verlauf des Fahrradwegs Promenadenstraße/vor dem Parktheater sei ebenfalls nicht optimal, die Führung der Fahrräder durch parkende Autos oftmals versperrt, Bordsteine, die Autofahrer bremsen sollen, behinderten Fahrradfahrer.

Für „mehr Platz für Radfahrer in Bensheim“ plädierte im Anschluss Klaus Lemmes (Grüne und ADFC), der eine „schnelle Verkehrswende und die Verdoppelung der Fahrradfahrer“ forderte, um das Argument des Parkdrucks als Verhinderung von Radwegen ad absurdum zu führen: „Unser Ziel ist ein lückenloses Radwegenetz und eine gute Verbindung in die Stadtteile.“

Klaffende Lücken sah der Redner unter anderem in der Neckar-, Rhein- und Wilhelmstraße: „Es gibt noch viel zu tun.“ Als letzte Rednerin der Abschlusskundgebung stellte Fatemeh Schmidt das Wahlprogramm der Grünen zur Verkehrswende vor, das neben einer Vielzahl von Anregungen und Zielen eine Weiterentwicklung des Öffentlichen Nahverkehrs, einen barrierefreien zentralen Busbahnhof und die Umbenennung von „Team Straßenverkehr“ in „Team Mobilität“ als Zeichen der Gleichberechtigung der verschiedenen Verkehrsarten zum Inhalt hat.