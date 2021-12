Grüne diskutieren über den Haushalt

Bensheim. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt bei 9,3 Millionen Euro. Ohne die geplante Gewerbe- und Grundsteuererhöhung mit 5 Millionen würden 14 Millionen fehlen.

Bei Verzicht auf die Erhöhung müsste das Geld anderweitig eingespart werden, schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung - und werfen dazu Fragen auf: Einen Stellenplan kürzen, der immer weiter aufgestockt wird? Die Streichung von Straßensanierungen? Das Problem einfach in die Zukunft schieben? Freiwillige Leistungen wie Theater, Musikschule, Bibliothek streichen, die Bäder schließen?

„Viele Fragen und das spart letztlich nicht im gewünschten und notwendigen Maße ein oder würde die Infrastruktur und die Attraktivität Bensheims deutlich verschlechtern; dies wollen wir nicht“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Ein wenig helfen würde es aus ihrer Sicht, wenn die Beschlüsse der Koalition aus CDU, SPD und FDP zur Abschaffung der Parkgebühren in der Innenstadt rückgängig gemacht würden.

Abgesehen vom völlig falschen Signal für die Verkehrswende sei damit auf jährliche Einnahmen verzichtet worden. An diesem Punkt sollte man eher über eine Erhöhung der Gebühren nachdenken, als sie abzuschaffen, sagen die Grünen. Irritierend sei, dass die Koalition in gleicher Sitzung bei der Abschaffung dieser Gebühren einen Zehn-Punkte Plan zur Haushaltskonsolidierung beschlossen hat, mit dem sie selbst eine regelmäßige Anpassung von Gebühren forderte.

Dies sei sogar ein Vorschlag des Kämmerers zur Haushaltskonsolidierung gewesen, der da übernommen wurde. Die Verantwortung für den Haushalt dem Kämmerer alleine zuzuweisen, sei nicht zielführend, da die Beschlüsse von der Mehrheit der Stadtverordneten gefasst werden. Die negativen Effekte der andauernden Corona-Pandemie und erhöhte Umlagen, welche die Stadt abführen muss, nähmen dem Haushalt 2022 weitere Luft.

„Für einen genehmigungsfähigen Haushalt muss man Mut aufbringen, aus der Mangelverwaltung rauszukommen und handlungsfähig zu werden. Einsparungen in Millionenhöhe sind aus diesem Haushalt ohne strukturelle Änderungen und damit auf Kosten der bestehenden guten Infrastruktur nicht herauszuholen“, meinen die Grünen.

„Einsparungen im Bereich Klimaschutz, wie bereits von der Koalition schon im Juli 2021 beschlossen, sind hier nicht zukunftsführend. Das Engagement gehört an diese Stelle und an keine andere“, kritisiert Kira Knapp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Die Fraktion tagt am Dienstag (7.) digital und will die Ergebnisse des Haupt- und Finanzausschusses vom Montag beraten und die Vorschläge der Koalition, die alles auf den Prüfstand stellen will, um die Steuererhöhungen durch Einsparungen zu verhindern, genau ansehen, heißt es abschließend. red

