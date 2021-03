Bensheim. Die Kommunalwahl mit den Ergebnissen der Ortsbeiräte sowie die Danksagung an die ausscheidenden Mandatsträger sind die Themen der Grünen-Fraktionssitzung. Mit elf statt bisher sechs Stadtverordneten hat sich die Fraktion fast verdoppelt und ist mit sieben Frauen und vier Männern deutlich weiblicher geworden. Bei den Ortsbeiräten konnten die Grünen in Auerbach und West je drei Sitze erreichen statt bisher zwei (wir haben berichtet).

AdUnit urban-intext1

„Mit diesen guten Ergebnissen haben wir den Auftrag erhalten, mehr Grüne Politik umzusetzen, und hoffen, dass dies in den jeweiligen Gremien auch gelingt“, sagt Doris Sterzelmaier, Spitzenkandidatin und langjährige Fraktionsvorsitzende. Die Fraktion der Grünen wird sich am Dienstag konstituieren. Im Anschluss soll den bisher aktiven und jetzt aus ihrem Amt ausscheidenden Mitgliedern gedankt werden. In Coronazeiten eine Herausforderung, da dies in großer Runde nur digital möglich ist.

An der öffentlichen digitalen Fraktionssitzung ab 20 Uhr können Interessierte teilnehmen. Moritz Müller bittet dazu um eine Mitteilung per E-Mail an m.mueller@gruene-bensheim.de, um den Teilnahmelink übermitteln zu können. red