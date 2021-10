Bensheim. Die Bergsträßer Grünen nehmen am heutigen Freitag (1.) mit einem Nachwahl-Infostand am „1. Bensheimer Abendmarkt“ teil. In der Zeit von 17 bis 22 Uhr ist die Grünen-Geschäftsstelle in der Gerbergasse 9 in Bensheim geöffnet. Davor laden die Grünen an Stehtischen und mit Getränken zu einem Nachwahl-Austausch alle interessierten Bürger ein. red

