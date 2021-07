Grüne bei den Kleingärtnern

Bensheim. Die Fraktion der Bensheimer Grünen beschäftigt sich in ihrem zweiten Sommerprogrammtermin mit regionaler Nahrungsmittelerzeugung und besucht dazu die Kleingartenanlage Holderheck in Auerbach. „Der Trend geht zum eigenen Garten. Immer mehr Menschen stehen auf der Warteliste für die ausgebuchten Kleingärten in ganz Bensheim, um sich Oasen der Erholung vom Alltagsleben zu schaffen und in die eigene Erzeugung von Lebensmitteln einzusteigen“, kommentiert Thomas Götz, Vorsitzender des Bau-Ausschusses.

Stefan Beckmann, der Vorsitzende des Kleingartenvereins Auerbach, führt die Grünen durch die Anlage und erklärt die aktuelle Situation der hohen Nachfrage sowie die Tücken des Deutschen Kleingartengesetzes.

Direkt neben der Anlage Holderheck verpachtet Hans Georg Jährling mit seinem Sohn seit einigen Jahren mehrere Saisongärten, also kleine Parzellen eines Feldes, auf denen Gemüse angebaut wird. Seit diesem Jahr sind die Saisongärten sogar bewässert. Der Landwirt legt die Felder bereits mit unterschiedlichen Gemüsesorten an, rund ein Viertel der Fläche kann von den Pächtern selbst bepflanzt werden – natürlich in Bio-Standard. „Durch die gute Durchmischung der Anbaufrüchte gelingt eine ökologische Felderwirtschaft. Die hohe Nachfrage zeigt auch hier, wie groß das Interesse an lokalen Bioprodukten ist und wie hoch die Bereitschaft ist, auch mal selbst mit anzupacken“, meint Fraktionsvorsitzender Moritz Müller. „Als Grüne wollen wir diese Initiativen stärken und ausweiten“, sagt Doris Sterzelmaier, Fraktionsvorsitzende. Die Grünen treffen sich am Dienstag, 27. Juli, ab 19 Uhr vor der Kleingartenanlage Holderheck in Auerbach. Gäste und Interessierte sind willkommen, da der Termin nur im Außenbereich stattfindet. red