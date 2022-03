Grüne begrüßen neue Stadtbuslinie

Bensheim. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen tagt am Dienstag (29.) zu den Themen der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag. Im Zentrum steht dabei die Debatte über die jüngsten Änderungsanträge, wie ein von CDU und FDP eingebrachter Antrag zum Stopp der geplanten Verkehrsanbindung der neuen Kindertagesstätte an den Berliner Ring.

„Es verwundert durchaus, dass zwei der drei Koalitionsfraktionen alleine einen Antrag stellen, der jeder inhaltlichen Logik entbehrt“, kommentiert Fraktionsvorsitzender Moritz Müller, „So soll die neue Kita lediglich über den Bertolt-Brecht-Ring erschlossen werden und nicht, wie vorgesehen, auch über den Berliner Ring.“ Die neue Querungshilfe begrüßen die Grünen, weil sie allen ermöglicht, sicher über den doch viel befahrenen Berliner Ring zu gelangen.

Verwunderung über CDU und FDP

Ebenfalls für Verwunderung gesorgt hat bei den Grünen das Verhalten zweier Koalitionsfraktionen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses: „Die Argumentation der FDP, für die neue Buslinie am Berliner Ring keinen neuen Bus beschaffen zu wollen, obwohl der Vertreter des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar mehrfach deutlich auf diese Notwendigkeit hingewiesen hat, verdeutlicht uns, wie wenig Interesse die FDP an der Verkehrswende zeigt“, meint Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Die Fraktion tagt am morgigen Dienstag nicht öffentlich. Fragen und Anregungen an die Grünen können per Mail an die Adresse von Fraktionschef Moritz Müller – m.mueller@gruene-bensheim.de – gesendet werden. red