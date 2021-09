Grüne begrüßen Mieterbüro

Bensheim. „ Ein Sozial- und Mieterbüro sowie ein Mietercafé, das auch für den Verkauf von Getränken und Speisen an Dritte vorgesehen ist, soll im Erdgeschoss des Neubaus an der Wormser Straße entstehen. Dazu wird für die kommende Stadtverordnetenversammlung eine Änderung des Bebauungsplans des alten EKZ-Geländes vorgeschlagen.

Die Wohnbau Bergstraße eG wird dieses Gebäude übernehmen und 25 Wohnungen mit Sozialbindung anbieten. Die ursprünglich geplante Bäckerfiliale oder ein Eiscafé an dieser Stelle würde dann entfallen. „Wir begrüßen, dass der Beschluss für die Sozialwohnungen konkret wird und bald diese dringend benötigten Wohnungen entstehen“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Diese und weitere aktuelle Themen werden in der Fraktionssitzung der Grünen heute (14.) ab 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof besprochen. Wegen der begrenzten Sitzplätze und der Corona-Pandemie bitten die Grünen Interessierte, sich vorher per Mail unter m.mueller@gruene-bensheim.de anzumelden. red