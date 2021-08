Grüne am Weiherhausstadion

Bensheim. Zum Abschluss ihres Sommerprogramms treffen sich die Bensheimer Grünen im Weiherhausstadion. Gemeinsam mit Alexander Gebhardt, dem Initiator der Online-Petition für die Freigabe des Stadions für den Radverkehr, wollen sie das Sportgelände besuchen und die verkehrliche Anbindung diskutieren. „Die Fahrradroute durch das Weiherhaus ist eine sichere Alternative zum Weg entlang des Berliner Rings. Gerade für Schüler auf dem Weg von Norden zu den Schulen AKG und Goethe oder zum Radweg Fehlheimer Straße Richtung Innenstadt birgt der Umweg eine Gefahr, da es auf der Westseite auf Höhe des Winkelbachs keine sichere Querung über den Berliner Ring gibt“, sagt Moritz Müller.

Nicht nur aus Gründen der Verkehrssicherheit wäre eine Öffnung anzustreben. Ein Hinweis auf Rücksichtnahme und nur Schrittgeschwindigkeit beim Durchqueren wäre aus Sicht der Grünen aber ausreichend, um das Miteinander im Stadion zu gewährleisten.

„Das Weiherhaus hat längst den Charakter eines Bürgerparks und muss als solcher auch tagsüber für Radfahrende zugänglich sein; gegen die späte Schließung nachts ist ja überhaupt nicht einzuwenden“, so Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Die Grünen treffen sich am Dienstag (24.) um 19 Uhr an der Gaststätte Weiherhaus, Interessierte sind willkommen. Im Anschluss an den Rundgang, bei dem auch die Zukunft der Skateranlage besprochen werden soll, besteht die Möglichkeit, gemeinsam einzukehren. Die Corona-Abstandsregeln sind zu beachten. red

