Großer Knall vor der Sommerpause im Bensheimer Stadtparlament

Bensheim. Die Entladungen kamen nicht überraschend. Ähnlich wie bei einem Gewitter sah man die dunklen Wolken schon seit Monaten herannahen, mitunter verbunden mit einem Wetterleuchten. Der große Knall blieb aber aus - bis zur letzten Sitzung der Stadtverordneten vor der Sommerpause.

Stadtrat Adil Oyan (Grüne) hatte - wie berichtet - in einer scharf gewürzten Rede die Ergebnisse des von den Kommunalpolitikern geforderten Prüfauftrags zum Haushaltssicherungskonzept angekündigt. Das 173 starke Papier ging den Fraktionen einen Tag später zu. Theoretisch hätte der Finanzdezernent Zeit gehabt bis zu den Haushaltsberatungen im Spätherbst, verlangt war lediglich ein Zwischenbericht für die letzte Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss vor den Ferien. Der blieb aus, Oyan verkündete stattdessen, schon die finale Version frühzeitig vorlegen zu können.

Die Vorgehensweise und seine Ansprache stießen vor allem bei der Koalition (CDU, SPD und FDP) auf, vorsichtig formuliert, wenig Begeisterung, was in einer Ausspracherunde zum Ende der Sitzung überdeutlich wurde und belegte, dass da manche keine Freunde mehr fürs Leben werden - und selbst ein normaler Umgang zur Herausforderung werden dürfte.

Heinz: Setzen auf Zusammenarbeit

Tobias Heinz (CDU) monierte, dass keine Ausarbeitung vorliege, der Auftrag (sprich Zwischenbericht) sei nicht erfüllt. Er finde es schade, dass Oyan seinen Redebeitrag dazu genutzt habe, die Koalition zu kritisieren. Das sei nicht der richtige Anlass, begründet sei es sowieso nicht gewesen. „Wir setzen auf Zusammenarbeit.“

Das Bündnis sei nach dem Beschluss im Dezember auf den Kämmerer zugegangen und habe Gespräche angeboten. Die Tonlage sei aber zurückweisend gewesen, die ausgestreckte Hand sei nicht ergriffen worden. „Es war nicht Jux und Tollerei zu sagen, man wolle den Bericht im Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt bekommen. Dort hätte man gemeinsam beraten und den weiteren Weg besprechen können.“

Oyan habe das Votum der Stadtverordneten aber missachtet und keinen Bericht vorgelegt. Stattdessen werde gesagt, das Konzept seien Wünsche und Aktionismus. Vielmehr sei es stattdessen jedoch so gewesen, dass „uns Ratlosigkeit aus dem Rathaus und seitens des Magistrats entgegenschlug und wir Stadtverordnete die Sache in die Hand genommen haben“, konstatierte der Fraktionschef.

Macher statt Mahner

Bisher sei inhaltlich nichts bekannt, in der Rede habe der Finanzdezernent auch nur oberflächliche Aussagen gemacht. Es sei ihm wichtig zu sagen, dass alles nur der Anfang sein könne, am Haushalt müsse weiter gearbeitet werden. „Konkrete Vorschläge zu Einsparungen habe ich nicht gehört. Das wäre aber die Aufgabe des Kämmerers, mal Punkte zu benennen. Der Magistrat ist gefordert.“ Heinz warf dem Finanzdezernenten vor, widersprüchlich zu agieren. Oyan spiele den Mahner und Warner, „wir bräuchten aber einen Ideengeber und Macher“.

Die bereits bekannte Seitenzahl spreche zumindest dafür, dass die Verwaltung viel und gut gearbeitet habe. Er wolle allen, die mitgearbeitet haben, danken. Heinz konstatierte abschließend, dass die Koalition nicht gewollt habe, dass Oyan vor Ablauf seiner Amtszeit gehe. „Wir sind für die verbleibende Zeit an einer Zusammenarbeit interessiert.“

Dass der Stadtrat die Ausführungen wiederum nicht unkommentiert stehen ließ, lag auf der Hand. Der Vorwurf der Ratlosigkeit wundere ihn doch. Bei der Vorlage des Haushalts 2022 habe man ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt, das mit dem zusätzlichen Prüfauftrag beschlossen wurde. Das Konzept habe nicht zuletzt auch dazu geführt, dass der Etat überhaupt erst genehmigungsfähig war. „Was mir heute hier klar geworden ist, nachdem der erste Versuch gescheitert ist, mir das Wort zu verbieten: Das Ziel der Koalition ist, egal, was ich mache, es muss negiert werden. So empfinde ich es zumindest. Mein Vorgänger hatte mit dieser Finanzkrise zu tun. Wie viele Haushaltssicherungskonzepte lagen von ihm vor? Wie viele ausgeglichene Haushalte lagen von ihm vor? Die waren alle zum Teil zweistellig im Millionendefizit.“

Was er in den vergangenen Jahren vorgelegt habe, sei nicht aus dem Ärmel geschüttelt worden. Aber es müsse ja so getan werden, als ob hier einer stehe, der elf Jahre lang nichts getan hat. „Das regt mich auf.“ Heinz suggeriere mit dem Dank an die Verwaltung, dass „der Oyan nur dasitzt und nichts macht“.

Diese Suggestion bediene das Bündnis auch, in dem sie die Stelle des zweiten hauptamtlichen Stadtrats nicht mehr besetzen wolle. „Sie wollten, dass ich bis zum Schluss bleibe. Aber können Sie sich vorstellen, wie das ist, immer zu hören, dass man so lange nicht mehr da sei? Wie dann die Motivation ist?“ Es gehe hier nur um persönliche Angriffe und sonst gar nichts.

Jürgen Kaltwasser (SPD) versuchte, die aufgeheizte Stimmung etwas abzukühlen. Natürlich habe man sich etwas Schriftliches bis heute gewünscht. Man werde aber die Sommerpause nutzen, um sich das Papier anzusehen. „Verstehe es nicht falsch, lieber Adil, wir wünschen Dir bei der anstehenden Wahl in Groß-Gerau viel Erfolg.“

Doris Sterzelmaier (Grüne) erinnerte daran, dass man nun schon vorzeitig den Abschlussbericht mit vielen Vorschlägen und Ideen vorgelegt bekomme. „Wenn wir es heute Abend bekommen hätten, hätten wir es auch nicht gleich durchgelesen.“ Oyan habe ja die Bereitschaft erklärt, in die Gespräche darüber mit den Fraktionen einzusteigen. So frühzeitig habe man sich noch nie auf die Haushaltsberatungen vorbereiten können. Die Diskussion jetzt hätte man sich sparen können.

Weniger versöhnliche Töne kamen von der FDP. „Es tut mir leid, dass Sie ihre persönliche Situation auf die Koalition zurückführen“, sagte Thorsten Eschborn. Die FDP habe schon bei seinem Vorgänger gegen den dritten Hauptamtlichen gestimmt. „Sie machen persönliche Angriffe und wundern sich nun, dass es aus dem Wald entsprechend heraus schallt.“ Er finde es traurig, dass ein fertiger Bericht nicht vorgelegt werde. Erklärungen dazu habe er keine gehört.

Kritik an Stadtbuslinie

Bei der Entscheidung für die neue Stadtbuslinie (ein Wunsch der Koalition) hätte Eschborn sich gewünscht, dass der Kämmerer eingreift und das Vorgaben stoppt. „Sie hatten uns ja wieder als Autopartei und Klimavernichter tituliert.“ Es habe doch genug Förderprogramme für Elektrobusse gegeben. Wie wolle er mit einem Dieselmotor den Klimawandel verhindern?

Oyan erinnerte daran, dass in Bensheim bereits ein E-Bus eingesetzt werde. Zur zusätzlichen Linie habe er explizit gesagt, dass dieses Geld kostet und den Haushalt belaste. „Jetzt fangen Sie an und kritisieren hintenrum den eigenen Beschluss über die Dieselbusgeschichte und wollen den mir in die Schuhe schieben. Das ist schon faszinierend.“