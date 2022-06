Die Grundschüler der Fuchsklasse 1 und 2f der Jospeh-Heckler-Schule haben am Samstag ihren Auftritt auf der großen Bühne in der Alten Oper Frankfurt. Dort werden sie ihre Klangkomposition das „Fliegende Himmelsschloss“ aufführen, die Generalprobe (Bild) fand am Mittwoch in der Turnhalle der Heckler-Schule statt.

© Thomas Zelinger