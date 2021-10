Gronau. Die Gronauer Kerweredd ist eine Institution. Sie bildet jedes Jahr das Herzstück des Kerwesonntags. Wie überall thematisiert sie politische Geschehnisse und Possen der Dorfbevölkerung, doch sind die einzelnen Episoden in Gronau erzählerischer und damit deutlich länger als andernorts, haben jeweils eine Einleitung und einen Spannungsbogen.

Auf der Treppe des Lehrerhauses

„Ehr liewe Leit, me kennt fascht denke, die Kerweredd ded de Herrgott uns schenke“, zeigte sich Kerweparre Eric Franke stolz, der mit Mundschenk Phillip Dingeldey zum achten und letzten Mal in die Kerwekanzel gestiegen war. Diese befand sich erstmals nach fast dreißig Jahren wieder auf der Treppe des alten Schullehrerhauses am Römer, direkt neben dem Rummelplatz, der vor der Kirchenmauer aufgebaut war. Besonderheit der Gronauer Kerweredd ist auch, dass sie von einem jahrzehntealten Prolog und Epilog umrahmt wird, die auf Standarddeutsch gesprochen werden und jedes Jahr gleich lauten. Lediglich ein Vers davon wurde in früheren Jahren abgewandelt.

Als Imitation einer Predigt zu verstehen, nahm die Kerweredd in der Vergangenheit immer Bezug auf die Briefe des Paulus an die Korinther, Galater und Epheser. Verbunden war diese neutestamentarische Bezugnahme mit vergnüglichen Hinweisen auf Geschlechter-Stereotype oder übermäßigen Alkoholkonsum.

Dass in den vergangenen Jahren stets nur noch einer der historischen Reime vorgetragen worden war, störte Peter Hofmann, Altkerweparre der Gruneme Kerb. Mit Mundschenk Wilhelm Laut hatte er 1956 die Kerweredd gegenüber der Dorfmühle gehalten. Viele Kerweparre-Generationen nach ihm erfreute das Gronauer Urgestein mit dem damaligen Kerwespruch, den er noch immer auswendig vortragen kann.

Nun wandelte Franke die Kerweredd mit einem Vers aus den 50er Jahren ab, was Hofmann beim Kerwemontags-Frühschoppen mit einer Getränkerunde an die Kerwejugend belohnte.

Im Lotus-Sitz auf dem Traktor

Für die im Dialekt vorgetragenen einzelnen Episoden der Kerweredd hatte sich im Laufe des letzten Jahres reichlich Stoff angesammelt. Zu berichten gab es unter anderem von einem samstagabendlichen Einsatz, bei dem ein Feuerwehrmann selbst zum Patienten wurde, nachdem er sich seinen „Schwelles“ gestoßen hatte: „Em oannen horre helfe gewollt, jetz‘ werre selwet oabgehollt. Im Feiewehr-Audo, do leie jetz‘ zwaa, Rischdung Zell, tatütata, weire doann, do unnenaus, uff Bensem, noi ins Kroankehaus.“

Bei der Traubenlese einer örtlichen Straußwirtschaft war ein Kuchenblech verschwunden. „E riese Blesch, wos en Abberat, oans fuffzisch long, zwaa Mede braat.“ Man fand es auf dem Weinbergtraktor – wo zwischenzeitlich der Leiter der Yoga-Abteilung des örtlichen Sportvereins „im Lotus-Sitz“ auf dem Blech Platz genommen hatte.

Für Heiterkeit sorgte auch das Missgeschick zweier Oberdorfbewohner, die die Kuh mit der Ohrmarken-Nummer 17 problemlos einfingen, obwohl das Rind bislang als sehr störrisch aufgefallen war: „Er schwingt soi Lasso mit Geschick de Henriette um‘s Genick, zieht se bei unn leeft groadaus, mit dem Veeh die Stalldeer naus. Die sunscht sou wil‘ unn sterrisch Kuh wor oigefonge wie im Nu.“ Erst beim Schlachter angekommen, merkten die beiden Cowboys, dass alle Ohrmarken vorne die Ziffer 17 tragen und sie auf die hinteren Zahlen hätten schauen müssen.

Als sie nach Gronau zurück fahren wollten, um das richtige Tier zu holen, passierte das nächste Missgeschick. „Weil se geschockt worn unn net bei Sinne, mäige se net, dass wos fehle dud oam Audo hinne. Do hewwe se beim Metzje, es is wäiglisch zum Lache, vegesse de Ouhenge werre drou ze mache.“

Den falschen Garten kultiviert

Einer der beiden bekam obendrein „persenlich, goanz eloa, e Kerweredd-Abonemoa“, war er nämlich gleich zweimal darin vertreten. Nachdem seine Tochter im Frühjahr einen Garten am Auberg gepachtet hatte, arbeitete er tagelang, um das Grundstück herzurichten: „Sou gäiht’s dewerre, der Moan is uff Zack, kreiz unn quer die Zawwelhack. Er schafft unn schafft, sechs Doach die Woch, rebariert die Goardehitt ah noch. Nooch verzäih Doach, im frieje Summe, kaaft beim Krenkel er noch Blumme: Fuchsje rout, Hortensije blau, wie bei de Bundesgoardeschau.“ Erst als die Tochter ihn fragte, warum der Garten „fascht noch wie en Urwold“ aussehe, wurde ihm klar, dass er das falsche Parzelle kultiviert hatte.

Ungebührliches Verhalten dulden die Gronauer nicht. Das gilt für die Zeller Kerwejugend, die den Kerwespruch kurzzeitig mit Gejohle störte und von Mundschenk Dingeldey beruhigt werden musste. Das gilt auch für das Mitglied des TSV Elmshausen, der nach dem verlorenen Derby am Donnerstag vor der Kerb im Internet die schlechten Gronauer Platzverhältnisse beklagte.

Der Acker mache „dem Dorf alle Ehre“ war da zu lesen. „Souwos machte me net, des is koa Tugend, groad woann me hot e gemeunsoami Fußballjugend!“, kritisierte Ex-TSV-Tormann Franke seine ehemaligen Mannschaftskameraden aus dem Nachbartal. „Doch wolle me Eich heit die Freundschaft beweise, mer sinn Eich net bäis, Ehr liewe Elmshaise. Ewwe neegschdes Mol, ich soach’s frei raus, losste besse Eije Hendi aus.“

Der politische Teil befasste sich mit der Bundestagswahl und ging dann auf die Gebietsreform ein. In erst gravitätischem, dann wagemutigem Ton erinnerte der Kerweparre daran, dass die Eingemeindung des Dorfes zu Bensheim am 31. Dezember genau 50 Jahre her sein wird: „Ehr Leit, es is traurisch, ewwe wor, vor ziemlich genaa ball fuffzisch Johr, hewwe die Benseme, mit Kalkül unn eiskolt, unse schäi Grune, die Gemoa unn de Wold, sich oiveleibt fer en Penningbetroach, doch mer wisse all, es kimmt de Doach, do werd iwwe die Vegoangenheit nimmäi gegreunt unn Grune aus Bensem werre ausgemeund!“

Beim Hinweis, dann könne man auch endlich wieder ohne Verkehrskontrolle den Gemeindeverbindungsweg nach Wilmshausen nutzen, gab es viel Applaus. Vielen Gronauern waren die jüngsten Kontrollen der kommunalen Verkehrsbehörde übel aufgestoßen. red