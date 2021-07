Grillfest, Ausflug und Seniorentanz

Auerbach. Für den Monat August hat die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Auerbach wieder drei Veranstaltungen im Programm.

Den Auftakt bildet das beliebte Grillfest am Freitag, 6. August, ab 14.30 Uhr in der Kleingartenanlage Schlossblick am Berliner Ring. Hierzu ist eine Voranmeldung bei Rechnerin Hildegard Krell, Tel. 06251-71825 erforderlich. Im Angebot sind Bratwurst, Steak und Bauchfleisch. Die Getränke sind frei.

Am 15. August findet ab 15 Uhr im Bürgerhaus Kronepark der nächste Seniorentanznachmittag statt. Für die Livemusik ist diesmal Alleinunterhalter Oskar Ringhof aus Heppenheim verantwortlich. Der Eintritt ist frei. Teilnehmen können alle Paare, die die 3-Regel „Geimpft-Genesen-Getestet“ erfüllen.

Zum Abschluss führt der monatliche Tagesausflug am Dienstag 31. August in die Rhön. Die Wasserkuppe, Wiege des Segelfluges, das Radom und Rotes Moor sind die Attraktionen von Hessens höchstem Berg. Auch Gersfeld ist einen Besuch wert. Allerdings ist die Fahrt bereits so gut wie ausgebucht. Für alle Veranstaltungen haben die für diesen Tag gültigen Corona-Schutzbestimmungen Gültigkeit. kn

