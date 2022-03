Grenzgang in Schwanheim

Schwanheim. Der Ortsbeirat Schwanheim hat für dieses Jahr wieder einen Grenzgang vorgesehen. Geplant ist der Gemarkungsspaziergang am Sonntag, 22. Mai. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, in dem auch der Abschluss mit kleinem Imbiss sein wird. Die Tour soll in diesem Jahr in den nördlichen Gemarkungsteil Richtung Langwaden führen.

Im Rahmen ihrer Stadtteiltour wird Bürgermeisterin Christine Klein am 8. Juni nach Schwanheim kommen. Die Vorbesprechung für den Besuch ist bereits erfolgt.

Für den Seniorennachmittag hat der Ortsbeirat noch keinen Termin festgelegt, während die nächste Sitzung des Gremiums am 16. Mai bereits feststeht.

Neuer Schriftführer gesucht

Wie Ortsvorsteher Konrad Klapfenberger in der vergangenen Sitzung feststellte, hat der Ortsbeirat Personalbedarf. Schriftführerin Berenike Weinzirl hat aus privaten Gründen ihr Amt niedergelegt. Für sie wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gesucht.

Da dieses Amt nicht an ein kommunalpolitisches Mandat gebunden ist, würde sich der Ortsbeirat über Angebote aus der Bevölkerung freuen. js