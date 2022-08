Im Rahmen ihrer Förderaktion „Greifbares Glück – Menschen mit Demenz spielerisch aktivieren“ spendet die Dietmar Hopp Stiftung insgesamt 100 Tovertafel-Pakete: In der siebten Vergaberunde im Juni freute sich auch das Caritasheim in Bensheim über die Spende in Höhe von 13 200 Euro für Anschaffung, Installation und Betrieb einer Tovertafel.

„Da musste ich über 90 werden, dass ich so etwas

