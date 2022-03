Gregorianischer Choral am Freitag

Auerbach. Das Hochfest der Verkündigung des Herrn unterbricht im Kalender des Kirchenjahres am 25. März kurz die Fastenzeit mit dem Blick auf das Weihnachtsfest in neun Monaten. Die fünfköpfige Schola aus Auerbach, die sich seit zwei Jahren den mittelalterlichen Gesängen widmet, um das musikalische und spirituelle Erbe der ganz aus der Heiligen Schrift schöpfenden Gesänge für das 21. Jahrhundert fruchtbar zu machen, gestaltet den Gottesdienst am Freitag (25.) um 19 Uhr in Heilig Kreuz, Weserstraße 3.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer sich über das Hören der Melodien hinaus auf die gesungenen Worte einlassen möchte, findet in einem ausliegenden Liedblatt den lateinischen Text auf Deutsch erschlossen und kommentiert.

Für die Teilnahme am Gottesdienst ist im Rahmen der Hygienemaßnahmen eine Anmeldung per E-Mail an pfarrbuero@heilig-kreuz.de oder telefonisch unter 06251/72909 erwünscht. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2