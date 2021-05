Gregorianischer Choral

Auerbach. Am Wochenende nach Pfingsten gestaltet die Auerbacher Gregorianik-Schola zwei Gottesdienste mit gregorianischen Gesängen zum Pfingstfest.

AdUnit urban-intext1

Warum diese Choralgesänge den Namen gregorianisch tragen, lässt sich gerade an Pfingsten als Fest des Heiligen Geistes gut erläutern. Die mittelalterliche Tradition hat die Gesänge unter die Autorität Papst Gregor des Großen (gestorben 604) gestellt. Der Papst sei „inspiriert“ gewesen vom „Spiritus Sanctus“, dem Heiligen Geist.

Dieser habe ihm die Melodien eingegeben. Eine Illustration um das Jahr 1000 zeigt die Taube als Symbol des Geistes auf der Schulter Gregor des Großen sitzen und im ins Ohr zwitschern. Gregor diktiert synchron seinem Schreiber, der die Melodie in den damals üblichen Zeichen festhält. Damit hätte die Bibel, die als inspiriertes Wort Gottes galt, die ihr entsprechende inspirierte Melodie gefunden.

Historisch entstand der gregorianische Choral wohl erst 150 Jahre nach Gregor dem Großen in der fränkischen Aneignung römischer Gesänge und wurde über die Reichsklöster wie Lorsch einheitlich weitergegeben. Immer sind es Kompositionen, die aus der täglichen Meditation der biblischen Worte durch die Mönche leben. Aufgrund des Alters und der textlich-melodischen Qualität der Gesänge erklingt mit ihnen ein musikalisch-spirituelles Weltkulturerbe.

AdUnit urban-intext2

Zu Pfingsten kreisen die biblischen Texte um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die ganze Welt wird als bei der Schöpfung geisterfüllte besungen, ebenso die Apostel, als sie mit der Verkündigung beginnen. Und um die Erfüllung der Herzen der Gläubigen mit dem Geist der Liebe betet schließlich der melodisch eindringliche Gesang der Pfingstsequenz.

Die Gregorianik-Schola trägt die Gesänge in der heiligen Messe in Sankt Peter in Heppenheim am Samstag (29.) um 18 Uhr und in einem Abendlob am Sonntag (30.) um 18.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Auerbach, Weserstraße, 3 vor. Zum Mitvollzug der lateinischen Texte liegt ein Liedblatt mit Übersetzung und Erläuterungen aus.

AdUnit urban-intext3

Für die Teilnahme im Rahmen der Hygienemaßnahmen werden die Kontaktdaten am Eingang erfasst. red

AdUnit urban-intext4