Auerbach. Der kommende Sonntag (14.) trägt in der evangelischen Kirche den Namen „Laetare“, der aus dem lateinischen Eingangsvers stammt: Laetare Jerusalem – Freue Dich, Jerusalem! In den Gesängen des gregorianischen Chorals sind diese Verse seit über 1200 Jahren aufgehoben.

AdUnit urban-intext1

Die Melodien, die über die Jahrhunderte in unserer Region im Reichskloster Lorsch und in vielen Kirchen erklangen, werden am Sonntag von der Choralschola aus Heilig Kreuz, Auerbach, gesungen, die damit ein musikalisch spirituelles Weltkulturerbe erlebbar macht.

Das himmlische Jerusalem im Glasfenster der Heilig-Kreuz-Kirche in Auerbach. © Kirche

Die in den Gesängen zum Klingen gebrachten biblischen Texte kreisen an diesem Sonntag um Jerusalem. Ein Blick in die Textwerkstatt zu der Zeit, als die gregorianischen Gesänge komponiert wurden, zeigt das besondere Verständnis für die Mehrdimensionalität der Heiligen Schrift.

So steht Jerusalem nicht einfach für die historische Hauptstadt Israels, sondern hat eine geistliche Bedeutung. Für den frommen Juden wohnt Gott im Tempel in Jerusalem. Die frühen Christen deuten Jerusalem ebenfalls geistlich und entwickeln bis ins 5. Jahrhundert die Auslegung nach dem vierfachen Schriftsinn. Im historischen Sinn ist Jerusalem die steinerne orientalische Hauptstadt, im allegorischen Sinn bedeutet es die Kirche Christi, der sogenannten moralischen Sinn bezieht es auf die menschliche Seele und im sogenannten eschatologischen Sinn geht es um das zukünftige, himmlische Jerusalem.

AdUnit urban-intext2

Diese Vielschichtigkeit der Heiligen Schrift ist der offene Raum für diejenigen, die sie als Wort Gottes meditierten und in Gesängen zum Klingen brachten. Die gregorianischen Gesänge wollen letztlich wieder in diesen Raum führen zur weiteren Meditation.

Die Gregorianik-Schola trägt die Gesänge in der Heiligen Messe am Sonntag (14.) um 11 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Auerbach, Weserstraße 3, vor. Zum Mitvollzug der lateinischen Texte liegt ein Liedblatt mit Übersetzung und Erläuterungen aus. Für die Teilnahme ist im Rahmen der Hygienemaßnahmen eine Anmeldung per E-Mail an pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de oder telefonisch unter 06251/72909 erforderlich. red