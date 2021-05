Gregorianische Gesänge

Auerbach. Am Wochenende nach Pfingsten gestaltet die Auerbacher Gregorianik-Schola zwei Gottesdienste mit gregorianischen Gesängen zum Pfingstfest. Zu Pfingsten kreisen die biblischen Texte um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist.

Die ganze Welt wird als bei der Schöpfung geisterfüllte besungen, ebenso die Apostel, als sie mit der Verkündigung beginnen. Und um die Erfüllung der Herzen der Gläubigen mit dem Geist der Liebe betet schließlich der melodisch eindringliche Gesang der Pfingstsequenz.

Die Gregorianik-Schola trägt die Gesänge in der heiligen Messe in Sankt Peter in Heppenheim am Samstag (29.) um 18 Uhr und in einem Abendlob am Sonntag (30.) um 18.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Auerbach, Weserstraße 3, vor.

Zum Mitvollzug der lateinischen Texte liegt ein Liedblatt mit Übersetzung und Erläuterungen aus. Für die Teilnahme im Rahmen der Hygienemaßnahmen werden die Kontaktdaten am Eingang erfasst. red

