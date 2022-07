Grasfläche geriet in Brand

Hochstädten. Eine etwa 500 Quadratmeter große Grasfläche an der Landesstraße 3103 zwischen Hochstädten und Balkhausen ist am Mittwochmittag in Brand geraten. Gegen 11.50 Uhr wurden die Feuerwehren von Hochstädten und Auerbach alarmiert.

Durch den Wind breitete sich das Feuer in alle Richtungen aus. Wie die Feuerwehr Auerbach mitteilt, versuchten die Einsatzkräfte zunächst mit Feuerpatschen und Löschrucksäcken, den Brand einzugrenzen. Später wurden sieben Stahlrohre zur Brandbekämpfung eingesetzt. Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurde ein Fahrzeug aus Bensheim nachalarmiert. Eine Feuerwehrfrau hatte während des Einsatzes gesundheitliche Beschwerden und wurde in einem Rettungswagen versorgt.

Gegen 14 Uhr konnte der Einsatz für die Feuerwehren beendet werden. Ein Übergreifen des Feuers auf einen Mobilfunkmast wurde verhindert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. red