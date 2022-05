Stadtarchiv - Erinnerung an Zwangsarbeiter in Hochstädten während der Nazi-Diktatur Grabplatte für Zwangsarbeiter in Hochstädten ausgetauscht

Das Unternehmen Natursteine Groh erneuerte kürzlich die Infotafel und Namensplatte des Auerbacher Grabdenkmals, mit dem an die 22 dort beerdigten Zwangsarbeiter aus dem Rüstungsbetrieb Heymann erinnert wird. © Stadt