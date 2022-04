Gould Piano Trio zu Gast

Bensheim. Am heutigen Samstag (30.) ist das viel gepriesene Gould Piano Trio aus Großbritannien auf Einladung der Kunstfreunde Bensheim zu Gast im Parktheater. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, auf dem Programm stehen Werke von Haydn, Korngold und Brahms. Im Vorfeld laden die Kunstfreunde auch diesmal wieder zu einer Einführung um 19 Uhr mit dem Musikexperten Hans Hachmann ins Foyer des Parktheaters ein.

Die Washington Post verglich das Gould Piano Trio wegen seines „musikalischen Feuers“ und seiner „Hingabe an das Genre“ mit dem großen Beaux Arts Trio. Mittlerweile steht es seit einem Vierteljahrhundert an der Spitze der internationalen Kammermusikszene.

Das Trio begann seine Karriere mit dem Gewinn des ersten Preises bei der Melbourne Chamber Music Competition, die drei Musiker signierten als „Echo Rising Stars“ und gaben ein äußerst erfolgreiches Debüt in der New Yorker Weill Recital Hall, das vom Strad Magazine als „Pure Gould“ beschrieben wurde.

Karten für das Konzert in Bensheim gibt es an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Aufgrund der weiter hohen Corona-Infektionszahlen halten die Kunstfreunde bei diesem Konzert weiter an der Maskenpflicht und einem Abstandskonzept im Parktheater fest. red