Gottesdienste rund um Ostern

Bensheim. Mit dem Palmsonntag (10.) beginnt für die Katholische Kirche die Heilige Woche mit vielen Gottesdiensten und Angeboten, die an den Einzug Jesu in Jerusalem, das letzte Abendmahl, den Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung erinnern. Zu allen Gottesdiensten und Angeboten ist keine Anmeldung mehr erforderlich, die Abstands- und 3 G-Regel entfällt ab diesem Wochenende, es gilt aber weiterhin die Maskenpflicht.

Am Sonntag (10.) finden die Gottesdienste um 9.30 Uhr in Heilig Kreuz (Beginn auf dem Kirchplatz), um 11 Uhr in Sankt Laurentius (Beginn vor dem Pfarrzentrum) sowie um 9 und 11 Uhr in Sankt Georg jeweils mit der Segnung der Palmzweige statt. Besonders Familien sind zum Gottesdienst um 11 Uhr in Sankt Georg eingeladen, der auf dem Marktplatz beginnt. Um 18.30 Uhr ist die Einladung nach Heilig Kreuz zum Abendlob.

Am Donnerstag (14.) feiern Christen in Erinnerung an das Letzte Abendmahl Jesu den Gründonnerstag. Am Nachmittag um 16 Uhr sind Kinder mit Familien eingeladen zu einer Agapefeier nach Sankt Laurentius. Abendmahlsgottesdienste werden um 19.30 Uhr in Sankt Laurentius und jeweils um 20 Uhr in Heilig Kreuz und Sankt Georg gefeiert.

Stationenweg in Heilig Kreuz

Am Karfreitag (15.) bietet die katholische Kirche in der Zeit von 10 bis 12 Uhr für alle Familien einen Stationenweg rund um die Kirche Heilig Kreuz an. Um 15 Uhr beginnt in allen Kirchen St. Georg, Sankt Laurentius, Heilig Kreuz und Sankt Andreas in Reichenbach, die Karfreitagsliturgie. Um 17 Uhr sind alle Jugendlichen eingeladen zu einem Jugendkreuzweg „Für den Frieden“ im Hospizgarten, Kalkgasse 13. Um 21 Uhr gibt es in Sankt Georg das Angebot eines Gottesdienstes anderer Art mit Musik des Jungen Vokalensembles.

Die Ostertage starten mit der Feier der Osternacht am Samstag, 16. April, um 21 Uhr in Sankt Georg und in Heilig Kreuz auf dem Außengelände der Kirche. Alle weiteren Gottesdienste an Ostersonntag und Ostermontag finden Interessierte unter www.katholische-kirche-bensheim.de. Am Ostermontag, 18. April, gilt die Einladung für 11 Uhr nach Sankt Laurentius zum Gottesdienst für Groß und Klein mit Musik der Schola vor allem für Familien mit Kindern. Um 17 Uhr sind alle Jugendlichen eingeladen zu einem Emmausgang, der an der Kirche Sankt Georg beginnt und an der Kirche Heilig Kreuz endet.

In den Tagen, in denen Christen sich an das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu erinnern, bekommt das Gebet um den Frieden in der Ukraine und weltweit noch einmal eine besondere Bedeutung.

Die Familienkirche setzt an den Ostertagen ein weiteres Zeichen der Solidarität mit einer Sonnenblumen-Samenaktion, damit in den kommenden Monaten in Bensheim viele Zeichen der Solidarität und des Friedens erblühen können. red