Gottesdienste mit 2G-Regel

Schwanheim. Die evangelische Kirchengemeinde Schwanheim lädt zu den Weihnachtsgottesdiensten ein, in denen die 2G-Regel gelten wird. Die Besucher werden gebeten, Impf- und Personalausweis mitzubringen, diese werden am Eingang kontrolliert. Kinder sollen ihr Testheft mitbringen oder einen Bürgertest, wenn möglich. Auch ein wenig Zeit sollte eingeplant werden, da in der Kirche Plätze durch den Kirchenvorstand angewiesen werden, um die Abstandsregeln einzuhalten. Zum Schutz aller wird gebeten, eine medizinische Maske zu tragen.

In Schwanheim ist an Heiligabend um 16 Uhr Familiengottesdienst, der von Katja Tritsch und Karin Opper mit dem Kindergottesdienst-Team vorbereitet wurde. Die Kinder werden ein Gedicht über die Herbergssuche vortragen, und es wird die Geschichte vom Eselchen und dem kleinen Engel zu hören und zu sehen sein. Musikalisch wird die Andacht von Ramona und Tobias Schmöker, Cosima Seitz und Markus Francke ausgestaltet.

Um 22 Uhr wird in der mit Kerzen erleuchteten Kirche Lichtergottesdienst mit Pfarrer im Ruhestand Gerhard Hechler gefeiert. Am 25. Dezember findet der Gottesdienst um 10.15 Uhr statt, dieses Jahr mit Pfarrer Christoph Bergner. Musikalisch wird Familie Kabus mit Organistin Christiane Tydecks für einen feierlichen Rahmen sorgen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet kein Gottesdienst in der Kirchengemeinde Schwanheim statt.

In Rodau wird am Heiligabend um 17 Uhr in der Kapelle Gottesdienst mit Prädikantin Bärbel Andreas-Sillus gefeiert. Wegen der eingeschränkten Besucherzahl im Innenraum wird der Gottesdienst auch auf den Vorplatz übertragen.

In Langwaden wird es um 17.30 Uhr eine Andacht zum Heiligen Abend mit Sonja Ahlheim auf dem Platz vor der Langwadener Kirche geben. Der Kirchenvorstand freut sich, dass trotz der schwierigen Umstände, dieses Jahr würdevolle Gottesdienste gemeinsam gefeiert werden können. red