Gottesdienste in Schönberg

Schönberg. Die evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen lädt ein zu Weihnachtsgottesdiensten: Am 24. Dezember um 16 Uhr zum Gottesdienst mit Bläsermusik auf dem Platz vor der Marienkirche. Katja Folk (Referentin für Kindergottesdienst) und Uta Voll (Pfarrerin) gestalten ein weihnachtliches Anspiel, für das die Besucher nach Möglichkeit ein Smartphone dabei haben sollten. Es gilt die 3G-Regel – die Nachweise sind bereitzuhalten. Auf dem Kirchengelände gilt Maskenpflicht. Geparkt werden soll möglichst am Friedhof. Bis 18 Uhr bleibt die Kirche geöffnet. Am 26. Dezember findet der Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl um 9.30 Uhr in der Marienkirche statt (3 G-Regel). Die Leitung hat Vikarin Katharina Ruhwedel. Die Kirchengemeinde weist auf den Weihnachtsweg hin, der auf der Homepage zu finden ist: schoenberg-wilmshausen.ekhn.de.ekhn.de. red

