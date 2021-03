Bensheim. Am Palmsonntag (28.) ist in Sankt Georg um 9 und 11 Uhr eine Eucharistiefeier mit Segnung der Buchszweige und mit gesungener Passion durch Junge Herren des Jungen Vokalensembles. Außerdem wird am Sonntag um 16.30 Uhr und um 18.30 Uhr das „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi in der musikalischen Andacht „Passionsklänge“ gespielt.

Die Sopranistin Heike Heilmann und die Altistin Julia Diefenbach aus Frankfurt, die auch bei den „Weihnachtsklängen“ gesungen haben, sind auf alte Musik spezialisiert und werden begleitet von einem Streicherensemble auf historischen Instrumenten. Gregor Knop hat die musikalische Leitung vom Cembalo aus. Pfarrer Thomas Catta erläutert Textstruktur und Inhalte und überträgt die Fragen des lateinischen Textes auf heute. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende für die ausführenden Musiker gebeten.

Am Gründonnerstag (1.) wird um 18.30 Uhr in Sankt Georg das Abendmahlshochamt unter Mitwirkung von Mitgliedern des Jungen Vokalensembles gefeiert. An Karfreitag (2.) um 15 Uhr ist in der Stadtkirche Sankt Georg eine Meditation der „Sieben Letzten Worte Jesus am Kreuz“ mit Texten aus ausgewählter Musik. Zudem wird an Karfreitag in der Stadtkirche um 21 Uhr ein Gottesdienst neuer und anderer Art gefeiert. Unter der Überschrift „Begegnung mit der Anderwelt“ werden Zitate von lebensverkürzt erkrankten Kindern vorgetragen. Worte, die berühren und ermutigen, den Tod ins Leben zu holen.

Pandemiebedingt soll die Osternachtsfeier in Sankt Georg in einer auf 45 Minuten reduzierten Form am Karsamstag (2.) um 21 Uhr als musikalischer Ostersegen im Freien gefeiert werden. Die Feier umfasst drei Stationen und beginnt mit der Segnung des Osterfeuers und dem Entzünden der Osterkerze auf der Pfarrwiese. An Ostersonntag und an Ostermontag lädt Sankt Georg um 10 Uhr zu Eucharistiefeiern ein. red