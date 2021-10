Fehlheim. Die Pfarrgemeinde Sankt Bartholomäus lädt zu folgenden Gottesdiensten ein: Am Sonntag (31.) findet um 14 Uhr auf dem Friedhof die Gräbersegnung statt. Das Hochamt zum Fest Allerheiligen für die Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg ist am 1. November um 19 Uhr in Fehlheim (Pfarrgarten).

An Allerseelen, 2. November, ist der Gottesdienst der Pfarrgruppe um 19 Uhr in Zwingenberg. Auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen wird hingewiesen. red