Bensheim. Alle Gottesdienste der Michaelsgemeinde in der Karwoche und zu Ostern finden in der Michaelskirche statt. An Gründonnerstag findet der Gottesdienst zur Einsetzung des Abendmahls um 20 Uhr statt. An Karfreitag wird um 10 Uhr und um 14.30 Uhr Gottesdienst gefeiert. An Karsamstag ist um 17 Uhr die letzte Passionsandacht. Ostersonntag wird um 10 Uhr und um 11.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert, am Ostermontag um 10 Uhr.

Für die Gottesdienste an Ostersonntag wird eine Anmeldung empfohlen. Für alle, die an den Gottesdiensten nicht teilnehmen können, wird es am Karfreitag und Ostersonntag eigens einen Videogottesdienst auf dem Youtube-Kanal „Michaelskirche Bensheim“ geben. In der Karwoche werden Pfarrer Kunz und Pfarrer Bergner täglich geistliche Impulse auf dem Youtube-Kanal veröffentlichen. red