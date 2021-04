Bensheim. Die Michaelsgemeinde lädt zu Präsenz- und Onlinegottesdiensten an Ostern ein. Auf dem Youtubekanal „Michaelskirche Bensheim“ wird an Ostersonntag (4.) ein eigens zu diesem Fest erstellter Videogottesdienst eingestellt.

Musikalisch gestaltet

Auf dem Kanal befinden sich viele geistliche Impulse für diese Tage. An Karsamstag findet um 18 Uhr die letzte Passionsandacht in der Michaelskirche statt. Am Ostersonntag feiert die Gemeinde um 10 Uhr und um 11.15 Uhr Gottesdienst. Am Ostermontag (5.) wird um 10 Uhr in der Michaelskirche Gottesdienst gefeiert.

Alle Gottesdienste werden musikalisch besonders gestaltet, da der Gemeindegesang in Corona-Zeiten nicht möglich ist. red