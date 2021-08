Schönberg/Wilmshausen. Die evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen informiert über die nächsten Gottesdienste: Am Sonntag, 15. August, 9.30 Uhr, findet der Gottesdienst in der Marienkirche mit Prädikantin Christiane Sillus statt – und am 22. August, 9.30 Uhr, hält Prädikant Johannes Winkler den Sonntagsgottesdienst. Mitglieder der Gemeinde und Gäste sind eingeladen, heißt es in der Pressenotiz der evangelischen Kirchengemeinde abschließend. red

