Gottesdienste in der Bensheimer Michaelskirche

Bensheim. Um möglichst vielen Gottesdienst-Besuchern Platz zu bieten, werden in der Bensheimer Michaelsgemeinde diesem Jahr die Andacht zur Todesstunde Jesu und der Gottesdienst an Ostermontag in der Michaelskirche gefeiert.

Der Festkreis zur Osterzeit beginnt mit der Einsetzung des Abendmahls am Gründonnerstag (14.) um 20 Uhr. An Karfreitag (15.) findet um 10 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst statt. Um 14.30 Uhr wird eine Andacht zur Todesstunde Jesu gefeiert, die von der Kantorei mitgestaltet wird.

Kantorei gestaltet mit

Am Samstag (16.) um 18 Uhr findet die letzte Passionsandacht in der Friedhofskirche statt. Am Ostersonntag (17.) um 10 Uhr wird der Gottesdienst von der Kantorei mitgestaltet. Zur gleichen Zeit findet auch Kindergottesdienst statt.

Am Ostermontag (18.) wird zur gewohnten Zeit um 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst gefeiert. red