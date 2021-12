Gottesdienste in Bensheim am zweiten Advent

Bensheim. Die Evangelischen Kirchengemeinden Gronau/Zell und Schönberg/Wilmshausen laden an den Adventssonntagen zu Gottesdiensten ein: am 5. Dezember um 9.30 Uhr in die Marienkirche Schönberg mit Prädikant Winkler; in Zell um 9.30 Uhr und in Gronau um 10.45 Uhr leitet Pfarrer Steffen Bauer die Gottesdienste. Die Gemeinden weisen darauf hin, dass die 3G-Regel gilt. Nachweise müssen bereitgehalten werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Kirchengemeinden mitteilen, sind Tests vorrätig, entsprechend Zeit ist einzuplanen. In den Innenräumen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Trotz dieser Einschränkungen hoffen die Verantwortlichen, Impulse in der Vorweihnachtszeit geben zu können mit adventlicher Musik, Predigt, Gebet und Stille. Eventuelle kurzfristige Änderungen werden auf der Homepage bekannt gegeben: www.gronau-zell.ekhn.de. red