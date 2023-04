Gottesdienste der Pfarrgruppe

Fehlheim/Zwingenberg. Die Pfarrgruppe Fehlheim/ Zwingenberg lädt rund um die Karwoche sowie an den Feiertagen zu folgenden Gottesdiensten ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag (6.) wird der Abendmahlgottesdienst um 19 Uhr in Sankt Bartholomäus Fehlheim und um 19.30 Uhr in der Kirche Mariae Himmelfahrt in Zwingenberg gefeiert.

Am Karfreitag (7.) findet in beiden Kirchen die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu statt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Am Samstag (8.) um 21 Uhr wird die Osternacht für die Pfarrgruppe in Zwingenberg gefeiert.

Mehr zum Thema Bensheim Gottesdienste zum Palmsonntag Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lorsch Prozession von der Lorscher Königshalle zur Kirche Mehr erfahren

Der Gottesdienst am Ostersonntag in Fehlheim beginnt um 11 Uhr. Im Anschluss daran sind die Kinder zur Ostereier-Suche im Pfarrgarten eingeladen.

Am Ostermontag (9.) soll sichtbar werden, dass die Kirchengemeinden im neuen Pastoralraum Bensheim-Zwingenberg auf dem Weg zu einer neuen Pfarrei sind. Von unterschiedlichen Orten machen sich die Gläubigen, wie die Emmausjünger damals, auf den Weg. In diesem Jahr geht es nach Heilig Kreuz, um miteinander Eucharistie zu feiern. Die Gruppen starten von Sankt Bartholomäus und Sankt Laurentius jeweils um 9.30 Uhr vor der Kirche; von Sankt Georg um 9.30 Uhr im Pfarrhof und von Mariae Himmelfahrt um 9.45 Uhr vor der Kirche. Familien sind eingeladen um 10 Uhr vom Kronepark in Auerbach zu starten.

„Im Sinne des Pastoralen Weges und einer Kirche, die teilt, ergeht die Einladung, eine Kleinigkeit zum Essen und zum Trinken mitzubringen und nach dem Gottesdienst miteinander zu teilen“, heißt es abschließend. red