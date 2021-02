Bensheim. Die evangelischen Kirchengemeinden Gronau/Zell und Schönberg/Wilmshausen laden für Sonntag (14.) zu Gottesdiensten ein in der Marienkirche Schönberg um 9.30 Uhr und in der Sankt-Anna-Kirche in Gronau um 10.45 Uhr.

Pfarrerin Uta Voll predigt über ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer. Die Kirchengemeinden weisen darauf hin, dass die Gottesdienste in verkürzter Form stattfinden und medizinische oder FFP2-Masken getragen werden müssen, die an den Kirchen vorrätig sind. red