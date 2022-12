Bensheim. Die katholischen Gemeinden von Bensheim laden ganz herzlich ein zu einem von Frauen mitgestalteten Gottesdienst am Mittwoch, 14. Dezember, um 9 Uhr in der Hospitalkirche. „Mitten im Stress der Vorweihnachtszeit wollen wir einen Gottesdienst feiern mit Kerzenlicht, Ruhe und Vorfreude auf das Weihnachtsfest“, heißt es in der Ankündigung. red

