Gottesdienst und Ehrungen

Bensheim. Die Kolpingsfamilie Bensheim erinnerte traditionell am Kolping-Gedenktag, dem Todestag von Adolph Kolping, an dessen Leben und Wirken. Der sozial engagierte Priester und Gründer der Gesellenvereine Adolph Kolping war am 4. Dezember 1865 in Köln gestorben.

Zunächst hatte er nach der Gesellenprüfung als Schuhmacher gearbeitet und auf seinen Wanderjahren die schwierige Situation der Gesellen kennengelernt, bevor er das Abitur nachholte, Theologie studierte und Priester wurde. Am 27. Oktober 1991 wurde Adolph Kolping von Papst Johannes Paul II selig gesprochen.

Der Kolping-Gedenktag zum Jahresende stellt deshalb gleichsam den Höhepunkt der Veranstaltungen dar, die die Kolpingsfamilie Bensheim im Laufe des Jahres ihren Mitgliedern und der Öffentlichkeit angeboten hat. Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung gefolgt und nahmen am Gottesdienst und dem anschließenden gemütlichen Abend im Kolpinghaus teil.

Der Gottesdienst wurde dankenswerterweise von Pfarrer Christian Stamm gefeiert, weil der Präses der Kolpingsfamilie Heinz Förg erkrankt war.

Pfarrer Stamm ging in seiner Predigt auf die Bedeutung des seligen Adolf Kolping und seine Ideen und Taten in einer sozial- und gesellschaftspolitisch schwierigen Zeit ein und stellte insbesondere die Bedeutung Kolpings gerade auch heute in einer Zeit der Wandlung in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Am Kolping-Gedenktag ist es gute Tradition, langjährige Mitglieder zu ehren.

So konnte sich der Vorsitzende der Bensheimer Kolpingsfamilie Josef Roesch in diesem Jahr bei einer großen Anzahl von Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern für die jahrelange Treue und tatkräftige Mitwirkung im Vereinsleben bedanken.

Die Kolpingsfamilie sei bei ihren Aktivitäten in den vergangenen Jahren gerade auf die Mithilfe dieser Jubilare wie auch aller übrigen Mitglieder angewiesen gewesen. Besonders erfreut zeigte sich Roesch, dass Hans Ritz und Karl-Heinz Büttner bereits auf 75 Jahre und Alfred Schader auf 70 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken konnten.

Nach dem Gottesdienst und den Ehrungen waren die Mitglieder und Jubilare zum geselligen Beisammensein eingeladen. Vorsitzender Roesch zeigte sich erfreut, dass viele Mitglieder gekommen waren, den Gottesdienst mitgefeiert haben und jetzt die Möglichkeit zum Gespräch und Erinnern nutzten.

Dank gebühre zum einen Familie Hille für die dargereichten belegten Brötchen und Laugenteilchen und zum anderen Franz Marquart und Josef Egger für ihren routinierten Thekendienst. So saß man noch längere Zeit gemütlich beieinander.

Geehrt wurden folgende Jubilare:

25 Jahre: Ingeborg Rutz, Burghard Bußmann, Helmut Fripan, Elke Fertig, Achim Rutz, Edith Helm.

40 Jahre: Richard Maier, Helmut Schader, Erla Zillig, Oswin Schader.

60 Jahre: Matthias Laux, Peter Rabe, Walter Rabe, Friedel Rolf, Egon Roth, Franz Treffert, Rainer Schulz, Paul Fertig, Franz Findling.

65 Jahre: Josef Veith, Reinhold Jost, Wolfgang Müller, Konstantin Glier, Bernhard Findling,Peter Hillenbrand, Martin Grimm, Franz Marquardt, Karl-Heinz Roth, Winfried Hensel, Richard Schaider, Erich Schader, Hermann Mohr.

70 Jahre: Alfred Schader.

75 Jahre: Karl-Heinz Büttner, Hans Ritz. red