Bensheim. Die evangelische Stephanusgemeinde feiert am Sonntag (4.) um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Almut Gallmeier in der Stephanuskirche. In der Kirche darf nun wieder gesungen werden, allerdings muss beim Singen eine medizinische Maske getragen werden.

Während des Gottesdienstes kann die Maske abgenommen werden. Bei schönem Wetter bietet die Gemeinde nach dem Gottesdienst eine Tasse Kaffee draußen auf dem Kirchplatz an. red