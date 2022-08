Gottesdienst mit Kräuterweihe in Fehlheim

Fehlheim. Eng verknüpft mit dem Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August ist der Brauch der Kräuterweihe, der bis ins 10. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann. Die blühende Natur und die Schönheit der Blumen erinnert an Maria als „Blume des Feldes und Lilie in den Tälern“ (Hohes Lied 2;1).

Am Samstag (20.) werden im Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Fehlheim die mitgebrachten Kräuter (Werzwisch) geweiht. Das festliche Hochamt beginnt um 18 Uhr. Die Pfarrgemeinde lädt dazu ein. red