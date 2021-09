Gottesdienst mit Erntegaben

Schwanheim. Am Sonntag (3.) feiert die evangelische Kirchengemeinde Schwanheim um 10.15 Uhr in ihrer Kirche in Schwanheim einen Erntedankgottesdienst, für den die Konfirmandinnen und Konfirmanden Erntegaben in der Gemeinde sammeln.

Es gilt die 3G-Regel

In diesem Gottesdienst werden die Kinder des Kindergartens mitwirken. Um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, am Gottesdienst teilnehmen zu können, weist der Kirchenvorstand darauf hin, dass die 3 G-Regel gelten wird, das heißt nur Genesenen, Geimpften und Getesteten kann die Teilnahme am Gottesdienst ermöglicht werden kann.

Die bekannten Hygienevorgaben müssen eingehalten werden, aber mit Maske kann gemeinsam gesungen werden, teilt der Kirchenvorstand mit. red