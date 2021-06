Gottesdienst mit den Schulkindern

Schwanheim. Am Sonntag (27.) feiert die evangelische Kirchengemeinde Schwanheim mit Pfarrer Christian Ferber und den Erzieherinnen des Kindergartens einen Familiengottesdienst um 10.15 Uhr – bei gutem Wetter im Freien hinter dem Haus der Begegnung (Rohrheimer Straße 27), bei schlechtem Wetter in der Schwanheimer Kirche.

Maximal 80 Personen können an diesem Gottesdienst für Große und Kleine teilnehmen. Auch die Kinder des Kindergartens, die nach den Sommerferien in die Schule kommen, werden in diesem Gottesdienst gesegnet.

Thematisch steht der Gottesdienst unter dem Motto „Engel – gibt es überall!“ Dabei sein wird auch Jakob, die Handpuppe, die die künftigen Schulkinder bereits aus den religionspädagogischen Einheiten im Kindergarten kennen, und der sich auf die Suche nach den Engeln im Leben macht.

Der Kirchenvorstand weißt darauf hin, dass in der Kirche noch immer allgemeine Maskenpflicht auch auf dem Platz besteht. Bei einer Feier des Gottesdienstes im Freien kann die Maske am Platz abgenommen werden. Auch Gemeindegesang ist hier wieder möglich.

An den kommenden Sonntagen, 4. und 11. Juli, werden aufgrund der derzeit entspannten Corona-Lage zudem auch wieder Gottesdienste in den Filialorten in Langwaden (4.) und Rodau (11.) angeboten. red