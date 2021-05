Gottesdienst in Schwanheim

Bensheim. Die evangelische Kirchengemeinde Schwanheim feiert am Pfingstsonntag (23.) um 10.15 Uhr ihren Pfingstgottesdienst. Bei schönem Wetter findet der Gottesdienst im Kirchgarten am Haus der Begegnung (Rohrheimer Straße 27) statt. Bei kühlem oder schlechtem Wetter wird in der Schwanheimer Kirche gefeiert. Die liturgische Leitung des Gottesdienstes hat Pfarrer Christian Ferber.

Für Pfingstmontag (24.) lädt die Kirchengemeinde Schwanheim zusammen mit der Einhäuser Kirchengemeinde um 10 Uhr zu einem Stationengottesdienst für Groß und Klein rund um die evangelische Kirche in Einhausen (Friedhofstraße 9) ein, wo es thematisch um den Geburtstag der Kirche geht. Dazu ist eine Online-Voranmeldung unter: https://kircheeinhausen.church-events.de/ nötig.

Hier können sich alle Personen eines Hausstandes anmelden. Die Stationen werden dann in kleinen Gruppen durchlaufen. Um Pünktlichkeit wird gebeten und daran erinnert, passende Kleidung bei kühler Witterung zu tragen, heißt es abschließend. red