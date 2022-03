Auerbach. Die evangelische Kirchengemeinde Auerbach lädt ein zum Gottesdienst mit dem Thema „Wie gehe ich in die Zukunft? Gemeinschaft – miteinander und füreinander“. Termin ist am Sonntag, 27. März, um 10 Uhr in der Bergkirche Auerbach. red

