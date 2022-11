Auerbach. In der Bergkirche findet am Sonntag (13.) um 10 Uhr ein Gottesdienst unter dem Motto „Nicht neu, aber anders“ statt. Das Thema lautet „Was ist der Mensch?“ Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich über den Gottesdienst auszutauschen, Fragen zu stellen oder einfach in entspannter Atmosphäre beieinander zu sein. Das Gottesdienstteam der Evangelischen Kirchengemeinde Auerbach freut sich auf zahlreiche Besucher. red

