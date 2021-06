Gottesdienst im Luxor-Filmpalast

Bensheim. „Jedermann hält Vergebung für einen schönen Gedanken – bis er selbst einem anderen vergeben soll.“ So spitzte der irische Literaturwissenschaftler C.S. Lewis die Frage nach der Popularität von „Vergebung“ einmal zu.

AdUnit urban-intext1

Sie wird das zentrale Thema im Kinogottesdienst am Samstag (12.) um 19 Uhr im Bensheimer Luxor-Filmpalastes sein. Als Gäste werden das Ehepaar Sandra und Reinhard Schlitter erwartet. Die tragische Geschichte vom Verlust ihres zehn Jahre alten Sohnes hat das ZDF im Jahr 2017 unter dem Titel, „Ein Kind wird gesucht“ verfilmt. Ehepaar Schlitter berichtet von der Kraft der Vergebung.

Online anmelden

Filmsequenzen aus dem Film „I can only Imagine“ werden Grundlage für den Denkanstoß sein, den Pastor Frank te Moller (Christuskirche Auerbach) weitergibt. Frank Hussmann und Michael Müller, Sprecher des Netzwerkes Christen an der Bergstraße, halten dieses ungezwungene Format für geboten. „Der christliche Glaube hilft uns gerade im Umgang mit ganz alltäglichen Fragen. Wie kann Vergebung in meinem ganz persönlichen Umfeld erfahrbar werden?“

Veranstaltet wird dieser Kinogottesdienst vom Netzwerk, indem sich sechs evangelische Freikirchen formieren. Der Eintritt ist frei, Tickets gibt es online unter der Adresse www.christenanderbergstrasse.de.

AdUnit urban-intext2

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften statt. Alle Informationen dazu erhalten die Teilnehmer mit der Anmeldebestätigung. red