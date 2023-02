Gottesdienst für Paare am Valentinstag in Fehlheim

Fehlheim. „Du bist das Salz in meiner Suppe“ – dieses Lied von Hildegard Knef war das Thema des Valentins-Gottesdienstes am Valentinstag in Fehlheim.

Unter den Klängen des katholischen Kirchenchores Zwingenberg mit dem rhythmischen „Psalm in Jazz“ schloss sich ein kurzweiliger Gottesdienst für Paare an. Nach einer Einführung und einer Betrachtung zum Bibeltext vom Salz der Erde schloss sich ein Aktionsteil mit insgesamt vier Stationen eines Geschmacksparcours an.

Die Geschmacksrichtungen süß, sauer, bitter und salzig konnten von den Paaren ausprobiert werden. Dazu gab es auch Augenbinden und Nasenklammern, um ganz ohne Ablenkung die verschiedenen Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Dies wurde von den Paaren rege und intensiv genutzt und bescherte so manchem völlig neue Geschmackserlebnisse.

Danach schlossen sich Fürbitten und das Vaterunser an und schließlich die Gelegenheit, sich persönlich segnen zu lassen. Gerade dieser Teil war sehr persönlich und tief, war doch jeder Segen für die Paare ganz individuell. Nach gemeinsamen Abschlussgebet und Segen konnten die Paare nochmals den Geschmacksparcours wiederholen oder betrachten und mit einem Glas Sekt den Abend abrunden. red/Bild: Kirche