Gottesdienst an der Weschnitz

Schwanheim. Am Sonntag (29.) feiern die drei evangelischen Kirchengemeinden Schwanheim, Einhausen und Lorsch um 10 Uhr ihren traditionellen Wattenheimer-Brücken-Gottesdienst als Abschluss der Sommerkirche.

Zwei Kinder werden getauft

Unter dem Motto „Gott nahe zu sein ist mein Glück“ nach Psalm 73 wird im Gottesdienst der Spur nachgegangen, welche reichen Erfahrungen ein von Gott berührtes Leben eröffnen kann. Auch zwei Kinder werden vor Ort getauft. Musikalisch wird der Gottesdienst durch die Bläserformation „New winds“ des Katholischen Kirchenmusikvereins Fehlheim bereichert.

Anders als in den vergangenen Jahren findet dieser Gottesdienst auf einer Streuobstwiese mit Bühne direkt an der Wattenheimer Brücke statt, um die coronabedingten Abstandsregeln zu wahren. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, allerdings werden QR-Codes für die Anmeldung über Luca- und Corona-Warn-App bereit gehalten. Für die Teilnahme gilt die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

Bei schlechtem Wetter (Regenwetter) findet der Gottesdienst um 10 Uhr in den beiden Kirchen in Einhausen und Schwanheim statt. Eine entsprechende Information wird am Sonntagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr auf den Homepages der Kirchengemeinden zu finden sein. red

